Макрон стал "сверхпараноидальным"

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается максимально засекретить все аспекты своей жизни, чтобы не повторить судьбу своего предшественника Франсуа Олланда, попавшего в скандал из-за фото папарацци.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Le Monde.

Издание подчеркивает, что сегодня соратники президента Франции описывают его как "гиперзакрытого", "сверхпараноидального" и "загадочного".

В публикации отмечается, что в 2014 году, будучи заместителем генсека Елисейского дворца, Макрон извлек урок из скандала Олланда. Он заключает в том, что экс-президент Франции "был недостаточно осторожен или защищен".

Другим событием, повлиявшим на Макрона, стал взлом почтовых адресов его команды во время предвыборной кампании 2017 года.

С тех пор жизнь в Елисейском дворце стала "закрытой как никогда", утверждают собеседники издания. Макрон старается избегать поездок к частным лицам, а также ограничил передачу сведений о своих перемещениях в министерство внутренних дел, опасаясь утечек, говорится в публикации.