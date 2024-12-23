Cбит военный самолёт США

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что сбило палубный истребитель ВМС США F/A-18 в ходе атаки в Красном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Mayadeen.

По информации издания, самолет был сбит "при попытке эсминцев противодействовать запуску беспилотников и ракет из Йемена".

Отмечается, что хуситы также нанесли удары по авианосной группе США USS Harry S. Truman в Красном море. В материале говорится, что они применили 17 беспилотников и восемь крылатых ракет.

Ранее телерадиокомпания CBS News со ссылкой на Центральное командование американских ВС (CENTCOM) сообщала, что ракетный крейсер американских ВМС дружественным огнем ошибочно сбил самолет F/A-18 Соединенных Штатов над Красным морем.