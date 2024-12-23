Cбит военный самолёт США
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что сбило палубный истребитель ВМС США F/A-18 в ходе атаки в Красном море.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Mayadeen.
По информации издания, самолет был сбит "при попытке эсминцев противодействовать запуску беспилотников и ракет из Йемена".
Отмечается, что хуситы также нанесли удары по авианосной группе США USS Harry S. Truman в Красном море. В материале говорится, что они применили 17 беспилотников и восемь крылатых ракет.
Ранее телерадиокомпания CBS News со ссылкой на Центральное командование американских ВС (CENTCOM) сообщала, что ракетный крейсер американских ВМС дружественным огнем ошибочно сбил самолет F/A-18 Соединенных Штатов над Красным морем.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре