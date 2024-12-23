В Бразилии рухнул в реку мост с автомобилями

В Бразилии обрушился автомобильный мост, соединяющий штаты Токантинс и Мараньян.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на портал G1, обрушение произошло в тот момент, когда местный блогер снимал репортаж о плохом состоянии моста, который был построен почти 60 лет назад. Сначала провалился небольшой участок дорожного полотна, а затем обрушилась вся пролетная часть моста между двумя берегами реки.

При обрушении моста в реку упали три грузовика, три мотоцикла и несколько легковых автомобилей. Точное количество жертв пока неизвестно. Подтверждена смерть двух человек, не менее 8 человек, в том числе двоих детей, числятся пропавшими без вести.

Согласно информации СМИ, грузовики перевозили серную кислоту. Когда стало известно о возможной утечке опасных химикатов, водолазы приостановили поисковые работы. Сейчас поиски ведутся только с использованием лодок.