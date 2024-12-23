https://news.day.az/society/1717451.html В двух поселках Баку наблюдаются временные перебои электричества Сегодня в поселке Сулутепе Бинагадинского района, а также в поселке Бинагади и прилегающих новых жилых массивах наблюдаются временные перебои с подачей электроэнергии. Как сообщает Day.Az, данную информацию предоставило ОАО "Азеришыг". Ограничения связаны с плановыми ремонтными и реконструкционными работами.
В двух поселках Баку наблюдаются временные перебои электричества
Сегодня в поселке Сулутепе Бинагадинского района, а также в поселке Бинагади и прилегающих новых жилых массивах наблюдаются временные перебои с подачей электроэнергии.
Как сообщает Day.Az, данную информацию предоставило ОАО "Азеришыг".
Ограничения связаны с плановыми ремонтными и реконструкционными работами. Так, с 10:00 до 14:00 электроэнергия отключена в поселке Сулутепе, а с 10:00 до 15:00 - в поселке Бинагади, прилегающих жилых кварталах, а также на территориях, известных как Mədən 1, 2, 3, 4 и Корпуса.
По завершении работ данные районы будут обеспечены более надежным и качественным электроснабжением.
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