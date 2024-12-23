В двух поселках Баку наблюдаются временные перебои электричества

Сегодня в поселке Сулутепе Бинагадинского района, а также в поселке Бинагади и прилегающих новых жилых массивах наблюдаются временные перебои с подачей электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, данную информацию предоставило ОАО "Азеришыг".

Ограничения связаны с плановыми ремонтными и реконструкционными работами. Так, с 10:00 до 14:00 электроэнергия отключена в поселке Сулутепе, а с 10:00 до 15:00 - в поселке Бинагади, прилегающих жилых кварталах, а также на территориях, известных как Mədən 1, 2, 3, 4 и Корпуса.

По завершении работ данные районы будут обеспечены более надежным и качественным электроснабжением.