В Баку легковой автомобиль сбил молодую девушку

В Баку произошел дорожно-транспортный инцидент.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Рашида Бехбудова.

Сообщается, что Назенин Исаева ( 2004 г.р.) студентка Азербайджанского университета языков, пыталась перейти дорогу напротив университета, когда её сбил легковой автомобиль. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По словам врачей, пешеход получила переломы в разных частях тела.

Её состояние остаётся крайне тяжелым, и в настоящее время она получает лечение в реанимационном отделении.