https://news.day.az/society/1717419.html В Баку легковой автомобиль сбил молодую девушку В Баку произошел дорожно-транспортный инцидент. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Рашида Бехбудова. Сообщается, что Назенин Исаева ( 2004 г.р.) студентка Азербайджанского университета языков, пыталась перейти дорогу напротив университета, когда её сбил легковой автомобиль.
В Баку легковой автомобиль сбил молодую девушку
В Баку произошел дорожно-транспортный инцидент.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Рашида Бехбудова.
Сообщается, что Назенин Исаева ( 2004 г.р.) студентка Азербайджанского университета языков, пыталась перейти дорогу напротив университета, когда её сбил легковой автомобиль. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По словам врачей, пешеход получила переломы в разных частях тела.
Её состояние остаётся крайне тяжелым, и в настоящее время она получает лечение в реанимационном отделении.
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