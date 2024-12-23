Для некоторых граждан могут снизить пенсионный возраст - ВИДЕО
В Азербайджане некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, готовятся предложения о более раннем выходе на пенсию танцоров. Этот вопрос был обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса.
Ранее многие работники культуры и представители других сфер с определенным стажем имели право на досрочный выход на пенсию.
Так какие категории работников, согласно действующему законодательству, могут выйти на пенсию раньше?
По словам депутата Вугара Байрамова, необходимо пересмотреть этот список и расширить его охват.
По данному вопросу Xəzər TV связался с Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана.
В ведомстве сообщили "Xəzər Xəbər", что работники, занятые в рискованных сферах, могут выйти на пенсию на 5 лет раньше, однако для этого существуют определенные условия.
Также в министерстве отметили, что по соответствующему решению Кабинета Министров в указанный список добавлено 65 новых профессий и должностей, а 25 устаревших исключены из него.
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