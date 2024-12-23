В Баку состоялось открытие первого концептуального дилерского центра Mercedes-Benz MAR20X

Официальный дистрибьютор автомобилей Mercedes-Benz в Азербайджане, а также генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане, компания АвтоКапитал Азербайджан, открыла новый официальный дилерский центр бренда, который стал первым автоцентром Mercedes-Benz MAR20x в регионе.

13 декабря в Баку состоялась церемония открытия первого в стране и регионе дилерского центра Mercedes-Benz в концепции MAR20x. Философия бренда - обеспечить клиенту, исключительный уровень сервиса на всех этапах выбора авто, сделать его максимально комфортным. Эта концепция инновационна в подходе и взаимодействии клиента с брендом: от дизайна до полной диджитализации.

Расположенный в центре столицы Азербайджана дилерский центр Абшерон с шоу-румом площадью более 1100 м2 предлагает клиентам и гостям центра познакомиться с актуальным модельным рядом Mercedes-Benz, а также с автомобилями AMG Performance Centre и Maybach. Важность нового дилерского центра, как для региона, так и для Азербайджана в целом, была отмечена присутствием среди почетных гостей генерального директора компании "Mercedes-Benz Middle East" и председателем дистрибьюторских рынков Европы, Ближнего Востока и Африки Михаеля Штробана, а также заместителя председателя правления группы компаний UKRAVTO GROUP и председателя Наблюдательного совета компании Autocapital Azerbaijan Нины Васадзе.

"Этот уникальный автоцентр является краеугольным камнем наших растущих амбиций в Азербайджане. Расположенный в самом сердце Баку, он отражает сущность этого динамичного города - его энергию, амбиции и яркий дух. Для меня это не просто физическое пространство. Это воплощение нашего стремления переосмыслить понятие роскоши во всем регионе. Этот центр не только первый дилерский центр в регионе, соответствующий современным стандартам Mercedes-Benz, но и самый крупный автосалон в Азербайджане, воплощающий смелое видение бренда", - сказал Михаель Штробан.

Кроме зон, позволяющих клиенту выбрать и сконфигурировать автомобиль, новый дилерский центр имеет огромную сервисную зону площадью более 2200 м2. Зона обслуживания автомобилей оснащена с учетом всех действующих стандартов и требований автопроизводителя, а 30 рабочих постов и высококвалифицированный персонал готовы качественно выполнять ремонт любой сложности. Для владельцев автомобилей Mercedes-Benz это означает возможность получить услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания и четкое выполнение гарантийных обязательств от премиального немецкого автопроизводителя.

"Открытие автомобильного центра Absheron "Mercedes-Benz" является для нас олицетворением многолетнего, а если быть точнее, тридцатилетнего плодотворного и доверительного партнёрства. Absheron - это уникальное место, где, я верю, будут рождаться и воплощаться мечты и идеи. Каждый клиент сможет прикоснуться к инновациям, которые предоставляет бренд. Мы искренне надеемся, что новый автосалон станет для наших любимых клиентов в Азербайджане интересным и вдохновляющим местом, где каждый сможет выбрать и сконфигурировать свой автомобиль", отметила Нина Васадзе.

Генеральный директор Autocapital Azerbaijan Орхан Гаджиев заявил, что открытие центра станет основой получения совершенно нового клиентского опыта на пути выбора авто. "Покупка и обслуживание автомобиля станет максимально персонализированной, что позволит удовлетворить запросы самых требовательных клиентов".

В рамках открытия нового дилерского центра Mercedes-Benz состоялась презентация трех новых моделей, каждая из которых отражает уникальный подход бренда к дизайну, технологиям и роскоши. Гостям были продемонстрированы "заряженные" Mercedes-AMG - E53 и Mercedes-AMG G63, а также Mercedes-Maybach Night Series.

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О компании:

ООО "Автомобильный Центр Абшерон" с 2016 года является официальным дилером бренда Mercedes-Benz в Азербайджане.

В Автомобильном Центре Абшерон вы можете приобрести новые автомобили Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, а также Mercedes-Maybach. Кроме того, в салоне предоставлено сервисное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz с использованием оригинальных технологий, а также приобрести оригинальные запасные части и аксессуары.

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