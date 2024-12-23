Хидаят Гейдаров непобедим больше года

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) продолжает впечатляющую победную серию на международной арене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский дзюдоист, завоевавший титул в Париже, завершает год без единого поражения. Его серия насчитывает 21 победу на четырёх различных турнирах. Последнее поражение Гейдаров потерпел в декабре прошлого года, когда он уступил в четвертьфинале Открытого чемпионата Европы Акилу Гжакову (Косово).

Стоит отметить, что на чемпионате мира в Абу-Даби Гейдаров взял убедительный реванш у Гжакова в первой же своей схватке, а также на Олимпиаде.

В этом году Гейдаров также одержал победу на "Большом шлеме" в Баку, а также стал чемпионом мира и Европы.