Азербайджанское общество подает пример миру своей религиозной толерантностью и мультикультурализмом

Азербайджанское общество подает пример всему миру своей религиозной толерантностью и мультикультурализмом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на Форуме религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы" заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Ахмедов.

Он отметил, что Азербайджан является центром толерантности.

"Религия - могущественный фактор. Эту силу нужно использовать правильно. В этом смысле важность религиозного просвещения не вызывает сомнений.

В годы советской власти в Азербайджане пропагандировался атеизм. Но после того, как страна обрела независимость, отношение к религиозным взглядам в нашем обществе изменилось", - добавил он.

Отметим, что 23 декабря в Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", организованный Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями Азербайджана.

В Форуме принимают участие более 100 религиозных деятелей, представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-теологи и специалисты.

Форум направлен на повышение осведомленности общества о религиозных угрозах, повышения роли религиозных деятелей в процессе религиозного просвещения, а также изучения мнений и предложений о деятельности религиозных общин и деятелей, о трудностях, с которыми они сталкиваются.