Согласно законодательству, вступившему в силу в августе, трудовые отношения в Азербайджане теперь полностью электронизированы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель начальника Государственной службы трудовой инспекции Нармин Мирзаева во время своего выступления на конференции на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы как одно из основных направлений подхода к экологическому, социальному и корпоративному управлению".

"Теперь трудовые договоры между работником и работодателем заключаются в электронной форме", - отметила она.

Конференция, организованная Азербайджано-турецким объединением деловых людей (ATIB), проходит в Баку. В мероприятии участвуют председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, заместитель председателя правления Государственного агентства занятости Хасиль Аббасов, депутаты Милли Меджлиса и бизнесмены из Азербайджана и Турции.

После конференции состоится ежегодное общее собрание правления ATIB.