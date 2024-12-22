https://news.day.az/world/1717417.html Трамп пообещал отменить эти ограничения Байдена Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что в первый день у власти отменит все ограничения на производство энергоносителей, введенные нынешним американским лидером Джо Байденом.
Трамп пообещал отменить эти ограничения Байдена
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что в первый день у власти отменит все ограничения на производство энергоносителей, введенные нынешним американским лидером Джо Байденом.
"В первый же день я подпишу указы, чтобы отменить все ограничения Байдена на производство энергии, положить конец его безумному мандату на использование электромобилей, покончить с его запретом на экспорт природного газа.
Я вновь открою Национальный Арктический заповедник на Аляске [для добычи нефти и газа]", - сказал Трамп на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
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