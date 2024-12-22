Трамп пообещал отменить эти ограничения Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что в первый день у власти отменит все ограничения на производство энергоносителей, введенные нынешним американским лидером Джо Байденом.

"В первый же день я подпишу указы, чтобы отменить все ограничения Байдена на производство энергии, положить конец его безумному мандату на использование электромобилей, покончить с его запретом на экспорт природного газа.

Я вновь открою Национальный Арктический заповедник на Аляске [для добычи нефти и газа]", - сказал Трамп на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС