В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как передает Day.Az, 23 декабря очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Шуша из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Шуша возвращается еще 51 семья - 208 человек.

Семьи выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них - бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в эти районы, а также сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных государственных учреждений, а также специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.