Ханкенди готовится к Новому году - ФОТОРЕПОРТАЖ
В городе Ханкенди, освобожденном от оккупации, активно ведется подготовка к празднованию Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как передает Day.Az, впервые за 34 года в городе установлены праздничные декорации. В работах задействовано большое количество рабочей силы и техники.
Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики организовало подготовительные мероприятия в Ханкенди, а также в районах Агдере и Ходжалы.
На Площади Победы в Ханкенди установлена новогодняя елка, а улицы украшены праздничной атрибутикой. Деревья оформлены цветными световыми эффектами, создавая незабываемую атмосферу. Город готовится встретить туристов в великолепном праздничном убранстве.
Особенностью этого года станет проведение впервые зимней ярмарки "Зимняя сказка", которая пройдет с 26 декабря по 4 января. Это мероприятие символизирует торжество новой истории свободы. 28 декабря в городе состоится праздничный концерт.
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