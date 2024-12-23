Ханкенди готовится к Новому году

В городе Ханкенди, освобожденном от оккупации, активно ведется подготовка к празднованию Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как передает Day.Az, впервые за 34 года в городе установлены праздничные декорации. В работах задействовано большое количество рабочей силы и техники.

Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики организовало подготовительные мероприятия в Ханкенди, а также в районах Агдере и Ходжалы.

На Площади Победы в Ханкенди установлена новогодняя елка, а улицы украшены праздничной атрибутикой. Деревья оформлены цветными световыми эффектами, создавая незабываемую атмосферу. Город готовится встретить туристов в великолепном праздничном убранстве.

Особенностью этого года станет проведение впервые зимней ярмарки "Зимняя сказка", которая пройдет с 26 декабря по 4 января. Это мероприятие символизирует торжество новой истории свободы. 28 декабря в городе состоится праздничный концерт.