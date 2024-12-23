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У армян нет другого выхода, и не будет - Омар Эльдаров на платформе Baku Network - ВИДЕО

У армян нет другого выхода, и не будет. Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся скульптор, народный художник Азербайджана и академик Национальной Академии наук Омар Эльдаров, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи: