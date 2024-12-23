У армян нет другого выхода, и не будет

У армян нет другого выхода, и не будет.

Как передает Day.Az, об этом сказал выдающийся скульптор, народный художник Азербайджана и академик Национальной Академии наук Омар Эльдаров, будучи гостем платформы Baku Network.

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