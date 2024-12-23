В Баку отложен снос известного рынка

Параллельно проспекту Зии Буниятова ведется строительство новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева до станции метро "Кёроглу".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, учитывая особое государственное значение проекта, предполагается снизить плотный транспортный поток и обеспечить безопасность движения на проспекте Гейдара Алиева и проспекте Зии Буниятова.

В связи со строительством дороги рассчитана площадь жилых и нежилых объектов, а также земельных участков, подпадающих под строительство, и выполнены работы по оценке препятствий, подпадающих под строительство. В этом контексте предполагается снос жилых и нежилых объектов, которые подпадают под строительство, в том числе торгового центра, известного как "рынок Кешля".

С учетом многочисленных обращений граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью на этом рынке, начало работ по сносу на рынке откладывается до 1 февраля 2025 года.