Новые изменения в строительных правилах на сельхозземлях с 1 января - что поменялось?
С 1 января вступают в силу новые правила использования сельскохозяйственных земель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xezer Xeber", с 1 января вступают в силу важные изменения в законодательстве об использовании земель.
На сельхозземлях теперь можно будет строить лишь сооружения, предназначенные для обработки и переработки сельхозпродукции, а также временные жилые помещения для работников.
Поправки, внесенные в Земельный кодекс, вызвали недоразумения среди граждан.
Некоторые ошибочно полагают, что с нового года можно будет легализовать "самовольные" постройки в Баку и его пригородах или строить постоянные жилые дома на сельскохозяйственных землях.
Эксперты отмечают, что такие утверждения не соответствуют действительности.
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