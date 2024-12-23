Новые изменения в строительных правилах на сельхозземлях с 1 января

С 1 января вступают в силу новые правила использования сельскохозяйственных земель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xezer Xeber", с 1 января вступают в силу важные изменения в законодательстве об использовании земель.

На сельхозземлях теперь можно будет строить лишь сооружения, предназначенные для обработки и переработки сельхозпродукции, а также временные жилые помещения для работников.

Поправки, внесенные в Земельный кодекс, вызвали недоразумения среди граждан.

Некоторые ошибочно полагают, что с нового года можно будет легализовать "самовольные" постройки в Баку и его пригородах или строить постоянные жилые дома на сельскохозяйственных землях.

Эксперты отмечают, что такие утверждения не соответствуют действительности.

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