Азербайджанская модель семьи построена на национальной идентичности и религиозных ценностях.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на Форуме религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", проходящем 23 декабря в Баку.

По ее словам, национально-духовное и религиозно-культурное наследие Азербайджана, расположенного в стратегически важной географической области мира, богатой природными, геополитическими, экономическими и, в особенности, человеческими ресурсами, опирается на древнюю историю и традиции.

"В Азербайджане народы и этнические группы, принадлежащие к разным религиям и конфессиям, всегда жили в мире, и сложившаяся на этой основе модель сосуществования сохранила свою уникальность. В свою очередь, это легло в основу ценностей мультикультурализма и толерантности, которыми мы обладаем и которыми, по праву, гордимся всегда", - сказала она.

Председатель комитета отметила, что Азербайджанская Республика, в соответствии с моделью светского государства и демократического общества, всегда признавала и поддерживала важную роль религии в жизни общества.

"Азербайджан продолжает традиционную политику мультикультурализма и толерантности и сегодня, чтобы люди, принадлежащие к разным религиям и культурам, жили в равных условиях. Азербайджанское государство, основываясь на принципах светскости, подчеркивает важность национальных и религиозных ценностей, определяя их как основное содержание нашей жизни, а институт семьи рассматривается как опора этих ценностей.

С этой точки зрения Азербайджанская модель семьи также построена на национальной идентичности и религиозных ценностях. Правильное продвижение этих ценностей защищает институт семьи от всевозможных внешних влияний. Таким образом, работа по религиозному просвещению выходит за пределы религиозных общин и мест поклонения, становясь одним из приоритетных направлений деятельности соответствующих государственных органов", - добавила она.

Отметим, что 23 декабря в Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы", организованный Государственным комитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана.

В Форуме принимают участие более 100 религиозных деятелей, представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-теологи и специалисты.

Форум направлен на повышение осведомленности общества о религиозных угрозах, повышения роли религиозных деятелей в процессе религиозного просвещения, а также изучения мнений и предложений о деятельности религиозных общин и деятелей, о трудностях, с которыми они сталкиваются.