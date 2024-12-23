В России горит буровая установка

В Оренбургской области горит факелом газовый фонтан буровой скважины. Сотрудники МЧС тушат пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, рядом с поселком Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины. Отмечается, что пострадавших нет.



Сейчас буровую установку разбирают с помощью инженерной техники. Для устранения возгорания на месте работают 56 пожарных и 24 единицы техники.



Напомним, что буровая установка - один из видов нефтегазового оборудования. Она представляет комплекс сооружений, предназначенных для бурения нефтегазовых скважин.