https://news.day.az/world/1717551.html В России горит буровая установка - ВИДЕО В Оренбургской области горит факелом газовый фонтан буровой скважины. Сотрудники МЧС тушат пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России. По данным ведомства, рядом с поселком Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины. Отмечается, что пострадавших нет.
По данным ведомства, рядом с поселком Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины. Отмечается, что пострадавших нет.
В России горит буровая установка - ВИДЕО
В Оренбургской области горит факелом газовый фонтан буровой скважины. Сотрудники МЧС тушат пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, рядом с поселком Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины. Отмечается, что пострадавших нет.
Сейчас буровую установку разбирают с помощью инженерной техники. Для устранения возгорания на месте работают 56 пожарных и 24 единицы техники.
Напомним, что буровая установка - один из видов нефтегазового оборудования. Она представляет комплекс сооружений, предназначенных для бурения нефтегазовых скважин.
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