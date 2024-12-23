https://news.day.az/culture/1717567.html В Баку прошел новогодний праздник для воспитанников детских домов и школ-интернатов - ФОТО В Event Hall на территории города-курорта Sea Breeze прошло традиционное благотворительное мероприятие с праздничной программой для детей. Как передает Day.Az, в этот день на одной из самых красивых круглогодичных event-площадок собралось более 200 детей из трех детских домов, трех детских приютов и школы-интерната.
В Баку прошел новогодний праздник для воспитанников детских домов и школ-интернатов - ФОТО
В Event Hall на территории города-курорта Sea Breeze прошло традиционное благотворительное мероприятие с праздничной программой для детей.
Как передает Day.Az, в этот день на одной из самых красивых круглогодичных event-площадок собралось более 200 детей из трех детских домов, трех детских приютов и школы-интерната.
Их ждала яркая интерактивная программа с аниматорами и играми. Все дети получили новогодние подарки от Sea Breeze.
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