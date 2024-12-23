Когда будет первый учебный день после новогодних праздников?

Стало известно, когда начнется первый учебный день в образовательных учреждениях после празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, школы, работающие по пятидневной неделе, начнут занятия 6 января 2025 года, а учебные заведения с шестидневной неделей - 4 января 2025 года.

Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджана "О переносе рабочих и выходных дней", для всех общеобразовательных учреждений 28 и 29 декабря 2024 года являются рабочими днями. В школах с пятидневной рабочей неделей 28 декабря будут проведены уроки, предусмотренные на понедельник, а 29 декабря - на пятницу. В школах с шестидневной неделей 29 декабря будут проведены уроки понедельника.