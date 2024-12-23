Обращение к участникам дорожного движения в связи с Днем солидарности и Новым годом

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел обратился к участникам дорожного движения в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

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"В связи с увеличением числа поездок в регионы в праздничные дни, ожидается значительное скопление транспорта как на главных улицах и проспектах Баку, так и на автомагистрали Баку - Сумгайыт, а также на въездах и выездах из столицы в южном направлении. Наибольшие затруднения возможны в вечернее время. Центр призывает граждан планировать свои маршруты, выбирая для поездок утренние часы. Сотрудники ЦИУТ будут работать в усиленном режиме и оперативно предоставлять информацию о текущей ситуации на дорогах".