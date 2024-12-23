https://news.day.az/officialchronicle/1717548.html Генсек Парламентской Ассамблеи ОЧЭС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Генсек Парламентской Ассамблеи ОЧЭС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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