Стали известны правила ведения учета и отчетов Фонда развития бизнеса Азербайджана

Фонд развития бизнеса ведет бухгалтерский учет, составляет, представляет и публикует финансовую отчетность в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" для юридических лиц публичного права.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в Уставе Фонда, который сегодня был утвержден Президентом Ильхамом Алиевым.

Денежные средства Фонда в национальной валюте могут храниться на банковских счетах, открытых в Центральном банке Азербайджанской Республики.

Фонд составляет и представляет статистические отчеты в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об официальной статистике".

Фонд обеспечивает проверку финансово-хозяйственной деятельности управлений, филиалов, представительств и хозяйственных обществ, а также других подведомственных учреждений.

Фонд привлекает внешнего аудитора для независимой проверки своей деятельности. С одним и тем же внешним аудитором нельзя заключать договор более трех лет подряд.