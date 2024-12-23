https://news.day.az/officialchronicle/1717684.html Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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