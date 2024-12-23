Резидентов Агдамского промпарка стало больше

ООО "Met Invest" присвоен статус резидента Агдамского промышленного парка, находящегося в ведении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, таким образом, число резидентов промпарка достигло 29.

Согласно информации, новым резидентом на территории промышленного парка будет реализован проект по производству металлических изделий. В рамках проекта будет построен завод по производству арматуры, угольников и стальной проволоки мощностью 144 тысячи тонн в год. На предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 18 миллионов манатов, планируется создать 150 постоянных рабочих мест.

Продукцию, которая будет производиться на предприятии с использованием передовых технологий, планируется продавать как на внутреннем рынке, так и экспортировать.