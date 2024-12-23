Сильный пожар в Баку

Пожар на объекте в Баку потушен.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

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18:36

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гусейна Сеидзаде в Насиминском районе столицы, и на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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18:31

В связи с пожаром на улице Гусейна Сеидзаде вблизи круга "4-го микрорайона" в Насиминском районе Баку введены ограничения на транспортное движение в направлении улицы Мир Джалала Пашаева.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом.