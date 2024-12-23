Цена мирного неба над головой: главное достижение Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов,

Специально для Day.Az

Я пишу эти строки из столицы Украины, из прекрасного города Киев, который уже почти три года живет в новой, трагической реальности. В той, где воздушная тревога, бессонные ночи, звуки взрывов от разорвавшихся снарядов и падения сбитых беспилотников стали, увы, едва ли не ежедневным явлением. В той, где невозможно планировать свое будущее и будущее своих детей. В той, где никто не знает, когда закончится этот ужас в виде ежедневных сообщений о разрушенных домах, погибших военнослужащих и мирных жителях, новых потерянных территориях.

Азербайджан живет иной жизнью. Наша страна представляет уникальный пример государства, сумевшего восстановить свои суверенитет и территориальную целостность. Причем, сделав это военно-политическим путем, который отвергался ведущими государствами мира. Да, наша страна вернула себе 20% своих, так долго оккупированных земель, вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и могущественного, надо признать, мирового армянства.

Произошло это благодаря стратегии, которую выработал и претворил в жизнь Президент Азербайджана Ильхам Алиев, празднующий 24 декабря свой 63-ий день рождения. Празднует с чувством претворенной в жизнь исторической миссии Освободителя всех азербайджанских земель. Празднует в статусе того, кто невозможное сделал возможным, обнулив повод для общенационального горя, длившегося более четверти века и связанного с невозможностью вернуться на родную землю.

Сейчас весь Карабах освобожден и активно, стремительно восстанавливается. В Шушу, Лачин, Агдам, Физули возвращаются его истинные хозяева. На освобожденных территориях строятся международные аэропорты, школы, заводы, фабрики. Медицинские учреждения функционируют в Агалы, Гадруте, Джебраиле, Лачине, Талыше, Физули. Есть амбулаторно-поликлиническое отделение Ходжалы, модульные больницы в Шуше, Зангилане, Агдаме, больница в Агдере и поликлиника в Ханкенди.

Одно только перечисление этих населенных пунктов, где гордо реет наш священный триколор, заставляет учащенно биться сердце каждого азербайджанца. Мы, кажется, даже до конца так и не осознали масштаб случившегося. Но будущие поколения азербайджанцев, родившихся и выросших на освобожденных территориях Азербайджана, с чувством гордости и благодарности будут вдыхать самый сладкий из воздухов - воздух свободы, запах Родины.

Мы же, современники одного из самых ярких мировых политических деятелей - Президента Азербайджана Ильхама Алиева, проявили свою благодарность на состоявшихся в этом году выборах главы государства. Свыше 92% пришедших на избирательные участки граждан страны отдали голос за того, кто является олицетворением патриотизма и профессионализма, высочайшего уровня дипломатии и грандиозного масштаба таланта в государственном строительстве - за Ильхама Алиева.

Во имя укрепления нашей государственности, для увеличения авторитета нашей страны в мире Президент Азербайджана дважды в этом году посетил Германию, Турцию, Казахстан, трижды Россию. Глава государства также посетил Египет, Пакистан, Великобританию, Узбекистан, Италию и Кыргызстан. В ходе этих поездок между Азербайджаном и соответствующими странами были подписаны важные документы в политической, экономической, торговой, коммуникационной, культурной, научной и других областях.

В этом году в Азербайджане было проведено 130 международных мероприятий. Среди них 27 были посвящены политической тематике, 24 - экономике, 41 - на науке и культуре, 19 - на экологии, 12 - спорту и 7 - здравоохранению. В большинстве этих мероприятий Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимал непосредственное участие. Так произошло и в ходе самого важного международного мероприятия уходящего года - климатического саммита ООН СОР29.

Регистрация 72 000 участников из 196 стран для участия в COP29, а также присутствие среди гостей саммита 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров самых разных государства обнулили попытки недружественных кругов, в первую очередь мирового армянства и макроновской Франции, сорвать проведение СОР29 в Баку. Наоборот, весь мир стал свидетелем принятия на саммите поистине прорывных, важнейших решений поистине планетарного масштаба.

Все это - важные звенья в цепи построения государства, которое не только демонстрирует пример истинной независимости и стабильного, поступательного развития. Все это шаги по недопущению погружения Азербайджана в состояние управляемого хаоса, о котором так грезят кукловоды мировой политической закулисы, которые рады видеть трагедии народов стран Ближнего Востока, Европы. Которым нет дела до крови и слез, льющихся там рекой. Которым глубоко наплевать на огромные жертвы, за уничтоженное настоящее и будущее в этих странах. Вне всякого сомнения, они и Азербайджан с радостью бы погрузили в пучину такого управляемого хаоса. И только Президент нашей страны Ильхам Алиев, с его смелостью в защите государственных, национальных интересов нашей страны, препятствует осуществлению данных планов. И именно за это, за мирное небо над головой, за процветание и стабильность ему стоит выразить глубочайшую благодарность. И не только в день рождения этого политического деятеля мирового масштаба.