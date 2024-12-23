https://news.day.az/economy/1717705.html В Азербайджане выросло производство строительного песка В январе-ноябре этого года в Азербайджане было произведено 1 178,7 тыс. тонн строительного песка. Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате. Согласно данным, это на 257 тонн, или на 27,9% больше, чем за тот же период прошлого года. По состоянию на 1 декабря запасы готовой продукции в стране составляли 8,1 тыс. тонн.
В Азербайджане выросло производство строительного песка
В январе-ноябре этого года в Азербайджане было произведено 1 178,7 тыс. тонн строительного песка.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
Согласно данным, это на 257 тонн, или на 27,9% больше, чем за тот же период прошлого года. По состоянию на 1 декабря запасы готовой продукции в стране составляли 8,1 тыс. тонн.
Отметим, что общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана в январе-ноябре этого года составила 37,6 миллиарда манатов, увеличившись на 0,8 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
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