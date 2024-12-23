Мощное извержение вулкана в США

В американском штате Гавайи начал извергаться вулкан Килауэа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Уровень опасности извержения повышается, предупреждают сейсмологи. Это уже третье проявление активности Килауэа в 2024 году.

Как отмечается, активность Килауэа идет по нарастающей. Его авиационный цветовой код повышен с желтого до красного.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле. В 2024 году он извергался в июне и сентябре. В традиционных верованиях коренных жителей Гавайев Килауэасчитается в местом обитания богини вулканов Пеле.