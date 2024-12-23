https://news.day.az/world/1717709.html Мощное извержение вулкана в США - ВИДЕО В американском штате Гавайи начал извергаться вулкан Килауэа. Как передает Day.Az, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). Уровень опасности извержения повышается, предупреждают сейсмологи. Это уже третье проявление активности Килауэа в 2024 году. Как отмечается, активность Килауэа идет по нарастающей.
Мощное извержение вулкана в США - ВИДЕО
В американском штате Гавайи начал извергаться вулкан Килауэа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Уровень опасности извержения повышается, предупреждают сейсмологи. Это уже третье проявление активности Килауэа в 2024 году.
Как отмечается, активность Килауэа идет по нарастающей. Его авиационный цветовой код повышен с желтого до красного.
Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле. В 2024 году он извергался в июне и сентябре. В традиционных верованиях коренных жителей Гавайев Килауэасчитается в местом обитания богини вулканов Пеле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре