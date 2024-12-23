https://news.day.az/sport/1717676.html "Зиря" в зимнем перерыве встретится с "Шамахы" и "Карабахом" Объявлена программа зимних сборов футбольной команды "Зиря". Как сообщает İdman.biz, команда соберется второго января. "Орлы" будут готовиться в Баку и за время подготовки запланировали провести две контрольные игры. "Зиря" встретится с "Шамахы" девятого января, а с "Карабахом" - 12-го.
"Зиря" в зимнем перерыве встретится с "Шамахы" и "Карабахом"
Объявлена программа зимних сборов футбольной команды "Зиря".
Как сообщает İdman.biz, команда соберется второго января.
"Орлы" будут готовиться в Баку и за время подготовки запланировали провести две контрольные игры.
"Зиря" встретится с "Шамахы" девятого января, а с "Карабахом" - 12-го.
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