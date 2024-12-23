"Зиря" в зимнем перерыве встретится с "Шамахы" и "Карабахом"

Объявлена программа зимних сборов футбольной команды "Зиря".

Как сообщает İdman.biz, команда соберется второго января.

"Орлы" будут готовиться в Баку и за время подготовки запланировали провести две контрольные игры.

"Зиря" встретится с "Шамахы" девятого января, а с "Карабахом" - 12-го.