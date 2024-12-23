https://news.day.az/politics/1717707.html Членство Азербайджана в D-8 сделало организацию еще сильнее - Эрдоган Членство Азербайджана в D-8 сделало организацию еще сильнее. Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров страны. Отметим, что Азербайджанская Республика была единогласно избрана членом D-8 19 декабря во время XI Саммита D-8 в столице Египта, Каире.
Членство Азербайджана в D-8 сделало организацию еще сильнее - Эрдоган
Членство Азербайджана в D-8 сделало организацию еще сильнее.
Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров страны.
Отметим, что Азербайджанская Республика была единогласно избрана членом D-8 19 декабря во время XI Саммита D-8 в столице Египта, Каире.
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