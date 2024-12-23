Членство Азербайджана в D-8 сделало организацию еще сильнее

Членство Азербайджана в D-8 сделало организацию еще сильнее.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров страны.

Отметим, что Азербайджанская Республика была единогласно избрана членом D-8 19 декабря во время XI Саммита D-8 в столице Египта, Каире.