Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Отрадно отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика стала одним из активных участников мировых процессов.
Нас радует тот факт, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, являющаяся крупнейшим мероприятием в мире, впервые проведена в братской нам стране и была организована на высоком уровне.
Убежден в том, что стратегическое партнерство между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой в дальнейшем будет укрепляться и расширяться во благо народов наших стран.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и крупных успехов в Вашей государственной деятельности.
Еще раз поздравляю Вас с днем рождения!", - говорится в письме.
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