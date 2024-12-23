https://news.day.az/officialchronicle/1717675.html Виктор Орбан направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Виктор Орбан направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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