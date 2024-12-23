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Виктор Орбан направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.