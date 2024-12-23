Турция и США разработают совместный план по Ближнему Востоку

Турция будет вести переговоры и составлять совместные с США планы по Ближнему Востоку. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что до недавнего времени власти Турции действовали сразу с несколькими странами в регионе.

"Однако теперь возникла ситуация совместных планов или расчетов с США. <...> Несомненно, процессы будут иногда блокироваться. Но в целом почва для совместных действий не будет нарушена", - прогнозирует автор.