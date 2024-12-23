https://news.day.az/world/1717633.html Турция и США разработают совместный план по Ближнему Востоку Турция будет вести переговоры и составлять совместные с США планы по Ближнему Востоку. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В материале отмечается, что до недавнего времени власти Турции действовали сразу с несколькими странами в регионе.
Турция и США разработают совместный план по Ближнему Востоку
Турция будет вести переговоры и составлять совместные с США планы по Ближнему Востоку. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В материале отмечается, что до недавнего времени власти Турции действовали сразу с несколькими странами в регионе.
"Однако теперь возникла ситуация совместных планов или расчетов с США. <...> Несомненно, процессы будут иногда блокироваться. Но в целом почва для совместных действий не будет нарушена", - прогнозирует автор.
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