В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян записался в рэперы.

Day.Az представляет публикацию:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вызвал экс-президентов Армении на ̶р̶э̶п̶-̶б̶а̶т̶т̶л̶ дебаты.

"Хорошо, что бывшие президенты через своих представителей отреагировали на мой сегодняшний пост, касающийся переговорного процесса по ̶Н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶м̶у̶ Карабаху. Но я не прячусь за представителями и считаю, что было бы правильно, чтобы и они не прятались.

Готов обосновать сказанное мною в формате дебатов в прямом эфире с бывшими президентами.

Жду реакции президентов, оспаривающих мою сегодняшнюю публикацию", - заявил Воваевич.