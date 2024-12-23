Стали известны направления деятельности Фонда развития бизнеса Азербайджана
Стали известны направления деятельности Фонда развития бизнеса Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло свое отражение в Уставе Фонда, который сегодня был утвержден указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно документу, направления деятельности Фонда следующие:
- Фонд будет участвовать в формировании и реализации государственной политики в соответствующей сфере;
- Будет оказывать финансовую поддержку развитию предпринимательства в Азербайджанской Республике через дочерние организации и в форме инвестирования;
- В случаях и порядке, установленных Президентом Азербайджанской Республики, будет предоставлять гарантии и процентные субсидии по кредитам, полученным субъектами предпринимательства в манатах;
- Сотрудничать с соответствующими государственными органами (ведомствами) в соответствующей области, участвовать в подготовке предложений;
- Будет действовать в других направлениях, определенных настоящим Уставом.
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