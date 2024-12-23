Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние поздравления и сердечные пожелания в связи с Вашим Днем рождения.

Благодаря Вашим неустанным усилиям и созидательной политике Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении социальной стабильности, экономической устойчивости и международного авторитета. Под Вашим мудрым руководством страна уверенно движется вперед, реализуя масштабные проекты и улучшая благосостояние народа.

Высоко ценю Ваш огромный вклад в углубление казахско-азербайджанского стратегического партнерства, основанного на многовековой дружбе и взаимной поддержке.

Наши страны обладают огромным потенциалом для дальнейшего развития тесного взаимодействия. Уверен, совместными усилиями мы преумножим наши достижения и выведем многогранные межгосударственные связи Казахстана и Азербайджана на новый уровень плодотворного сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, благополучия Вашей семье и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности на благо братского Азербайджана", - говорится в письме.