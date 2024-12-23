https://news.day.az/officialchronicle/1717685.html Король Иордании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый господин Президент.
Король Иордании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Очень рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Желаю Вам здоровья и счастья", - говорится в письме.
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