ГПС Азербайджана и командование Сухопутных войск Турции обсудили перспективы сотрудничества

23 декабря начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев принял делегацию во главе с командующим Сухопутными войсками Турецкой Республики генералом армии Сельджуком Байрактароглу.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе, в ходе обсуждений было подчеркнуто, что азербайджано-турецкое братство, искренние отношения между главами государств двух стран заложили основу для успешного развития сотрудничества в сфере обороны и пограничной безопасности, как и в других областях.

На встрече было высоко оценено состояние связей между Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Командованием Сухопутных войск Турецкой Республики, состоялся обмен мнениями о перспективах совместного сотрудничества.