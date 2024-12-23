Германия приостановила реализацию многомиллионных проектов с Грузией

Германия остановила реализацию проектов в Грузии на сумму €237 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом написал на своей странице в социальной сети X посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер.

"Германия, к сожалению, остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн. Свенья Шульце и [возглавляемое ею] министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста. Мы остановили финансирование зеленого водорода, энергетической сети, водной инфраструктуры Батуми. Поддержка гражданского общества и верховенства закона сохраняются", - сообщил дипломат.