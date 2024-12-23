В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых в Азербайджанской Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, закрытое акционерное общество "AzerGold" должно:
- провести анализ текущей ситуации в сфере разработки месторождений нерудных полезных ископаемых с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний, изучить соответствующий рынок и в зависимости от результатов проводимых исследований подготовить в четырехмесячный срок предложения по совершенствованию управления в этой области и представить их Президенту Азербайджанской Республики;
- в шестимесячный срок подготовить и представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию национальных стандартов в области изучения, разведки, разработки и эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых с учетом международных стандартов;
- принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из этого распоряжения.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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