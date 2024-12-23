В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании управления в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых в Азербайджанской Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, закрытое акционерное общество "AzerGold" должно:

- провести анализ текущей ситуации в сфере разработки месторождений нерудных полезных ископаемых с привлечением авторитетных международных консалтинговых компаний, изучить соответствующий рынок и в зависимости от результатов проводимых исследований подготовить в четырехмесячный срок предложения по совершенствованию управления в этой области и представить их Президенту Азербайджанской Республики;

- в шестимесячный срок подготовить и представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию национальных стандартов в области изучения, разведки, разработки и эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых с учетом международных стандартов;

- принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из этого распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.