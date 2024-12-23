"Севилья" увеличила сумму за Жуниньо и ждет ответа от "Карабаха"

Стали известны условия контракта, который игрок "Карабаха" Олавио Жуниньо может подписать с "Севильей".

İdman.biz сообщает, что 28-летний бразильский нападающий и испанский клуб договорились о соглашении сроком на 2+1 год.

Однако соглашение между двумя клубами о трансфере пока не достигнуто. "Севилья" увеличила предложение по Жуниньо, своей главной цели в линию атаки в зимнее трансферное окно, до 3+0,5 млн евро. "Карабах", первоначально запросивший 5 миллионов, пока не отреагировал на это предложение.

Отметим, что Жуниньо забил 23 гола в 48 матчах Премьер-лиги Азербайджана.