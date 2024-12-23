Азербайджан и Китай обсудили возможности привлечения инвестиций

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана - AZPROMO состоялась встреча с китайской делегацией во главе с вице-президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества (CAFIEC) и директором Комитета по международным инвестициям и сотрудничеству Ван Вэйвэем.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в AZPROMO.

Было отмечено, что на встрече исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о направлениях деятельности Агентства, благоприятной бизнес-среде, созданной для инвесторов, а также о процессах восстановления, проводимых на освобожденных территориях. Было отмечено, что AZPROMO готово оказать всестороннюю поддержку в направлении расширения деятельности китайских компаний в нашей стране.

Вице-президент CAFIEC Ван Вэйвэй подчеркнул, что льготные механизмы, применяемые на освобожденных от оккупации территориях, еще больше повышают привлекательность инвестиционного климата. Была отмечена заинтересованность в участии в восстановительных работах на этих территориях и создании региональных логистических складов в Азербайджане.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о возможностях привлечения инвестиций в сферы трубной промышленности, производства санитарного оборудования и керамической продукции, логистики в Азербайджане, а также о перспективах партнерства в этих областях, реализации инвестиционных проектов и развитии совместной деятельности.