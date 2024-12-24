Огромный "рождественский астероид" размером с 10-этажное здание пролетит мимо Земли в ночь на 24 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Космический объект размером с десятиэтажное здание, известный как 2024 NX1, пройдет на расстоянии около 7,21 млн км от Земли со скоростью 23 тыс. км в час.

По данным панели мониторинга астероидов NASA, тело достигнет своей ближайшей точки к Земле 24 декабря в 06:56 по бакинскому времени. Ученые оценивают его диаметр от 29 до 70 метров, что соответствует разрушительному потенциалу в 12 миллионов тонн тротила.

Эксперты уверяют, что католическое Рождество не будет омрачено столкновением с 2024 NX1. Астроном Джесс Ли из Королевской Гринвичской обсерватории отметила, что астероид будет находиться на расстоянии примерно в 18 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, что исключает возможность встретить нашу планету на своем пути.