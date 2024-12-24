Президент Ильхам Алиев. Лидер эпохи глобальных перемен

Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend



Сегодня, 24 декабря, день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева - выдающегося государственного деятеля, благодаря которому мы переживаем особенный период в нашей истории, когда Азербайджан, уже нейтрализовавший экзистенциальные угрозы и доказавший свою силу всему миру, еще более укрепился в качестве востребованного международного игрока, участвующего в решении сложнейших глобальных вопросов.

Президент Азербайджана - из числа тех современных лидеров, в которых сегодня, в эпоху глобальных перемен, так нуждается мир. Под его руководством Азербайджан стал примером для стран, ищущих баланс между сохранением идентичности и прогрессом. После восстановления суверенитета Азербайджана, в регионе окончательно сформировалась новая реальность, автором которой является именно Ильхам Алиев, инициировавший процесс нормализации отношений с Арменией и предложивший основы для долгосрочного мира. В итоге миру открылся качественно новый Южный Кавказ, как регион сотрудничества и транзитного потенциала в масштабах от Европы до Азии.

Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан в число самостоятельных квалифицированных акторов, которые участвуют в решении общемировых проблем и формируют новый баланс сил в мире. Одной из ключевых составляющих успеха главы государства является способность отстаивать национальные интересы и одновременно искать компромиссы для достижения общих целей, адаптировать внешнюю и внутреннюю политику к меняющимся условиям мирового порядка. Благодаря этому Азербайджан сегодня - незаменимый посредник между Востоком и Западом, Севером и Югом. Эта стратегия открыла путь к долгосрочной стабилизации региона, стала важным вкладом в международную безопасность и укрепила позиции Азербайджана на международной арене.

Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в одно из ключевых звеньев, связывающих многие страны континента. Продвигая актуальные международные инициативы - такие как например, борьба с изменением климата, неоколониализмом и отстаивание интересов развивающихся стран, а также инициируя масштабные газовые, транспортные, "зеленые" проекты.

Одним из ярких свидетельств авторитета Президента Ильхама Алиева стал единогласный выбор Баку местом проведения СОР29 представителями около 200 стран. В итоге это решение стало не только достижением Азербайджана, но и важным шагом вперёд для всего человечества. Прошедшую в Азербайджане климатическую конференцию в мире называют не иначе как "Бакинским прорывом": страны мира, спустя несколько недель сложнейших переговоров, согласовали Статью 6 Парижского климатического соглашения, той проблемы, которую не удавалось решить с 2015 года. Также была согласована сумма ежегодных трат на климатические темы - 300 млрд долларов.

В то же время у Азербайджана есть своя собственная зеленая повестка, которая была запущена задолго до того, как наша страна была удостоена чести принимать у себя COP29. В результате ее реализации к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Азербайджана, как ожидается, достигнет 30 процентов. А в Карабахе и Восточном Зангезуре под руководством Президента Ильхама Алиева уже формируется модель развития нового типа: реализуется масштабная программа восстановления, а по линии возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева освобожденные территории преображаются, в том числе в зоны "зеленой энергии".

Президент Ильхам Алиев создал сегодняшний Азербайджан - страну, граждане которой с уверенностью смотрят в будущее. Страну, которая является примером развития и прогресса. Глава государства заложил прочный фундамент еще более сильного и процветающего Азербайджана.

Коллектив медиа-компании Day.Az присоединяется к пожеланиям, поздравлениям и словам искренней благодарности, которые поступают в адрес Президента Ильхама Алиева со всего мира.