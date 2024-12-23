Запланированы ли уроки в школах на 28 и 29 декабря?

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики "О переносе рабочих и выходных дней", 28 и 29 декабря 2024 года станут рабочими днями для общеобразовательных учреждений с пяти- и шестидневной рабочей неделей.

Как сообщает Day.Az с ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования, в школах с пятидневной неделей 28 декабря занятия будут проходить по расписанию понедельника, а 29 декабря - по расписанию пятницы. В учреждениях с шестидневной неделей 29 декабря будет учебным днем по расписанию понедельника.

Также стоит отметить, что первый учебный день в 2025 году для школ с пятидневной неделей выпадет на 6 января, а для школ с шестидневной неделей - на 4 января.

Недавно сообщалось, какой будет рабочая неделя перед Новым годом.