Тайфур Алиев завоевал пояс в Венгрии

Азербайджанский боксер Тайфур Алиев провел очередной бой в рамках турнира "HELL Boxing Kings".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, призер Европейских игр, выступавший в категории 60 кг, встретился в финальном поединке в Мишкольце (Венгрия) с местным спортсменом Ковачем Крузито. Бой длился шесть раундов и завершился победой Алиева.

Благодаря этой победе Тайфур Алиев получил специальный пояс чемпиона сезона.