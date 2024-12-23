https://news.day.az/sport/1717552.html Тайфур Алиев завоевал пояс в Венгрии - чемпион сезона Азербайджанский боксер Тайфур Алиев провел очередной бой в рамках турнира "HELL Boxing Kings". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, призер Европейских игр, выступавший в категории 60 кг, встретился в финальном поединке в Мишкольце (Венгрия) с местным спортсменом Ковачем Крузито.
Тайфур Алиев завоевал пояс в Венгрии - чемпион сезона
Азербайджанский боксер Тайфур Алиев провел очередной бой в рамках турнира "HELL Boxing Kings".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, призер Европейских игр, выступавший в категории 60 кг, встретился в финальном поединке в Мишкольце (Венгрия) с местным спортсменом Ковачем Крузито. Бой длился шесть раундов и завершился победой Алиева.
Благодаря этой победе Тайфур Алиев получил специальный пояс чемпиона сезона.
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