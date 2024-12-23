В двух районах Азербайджана построят больницы модульного типа

Дан старт проектированию Губадлинской и Джебраильской больниц модульного типа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на пресс-конференции по итогам 2024 года и планам TƏBİB на 2025 год.

Он отметил, что был разработан Генеральный план организации первичной медицинской помощи на освобожденных от оккупации территориях, уточненные дислокации и эскизные проекты первичных учреждений здравоохранения в 81 селе, 8 поселках и 8 городах были подготовлены совместно со специалистами министерства здравоохранения по строительству и представлены в Управление дирекции строящихся предприятий министерства.

"В настоящее время на освобожденных от оккупации землях действуют Центры семейного здоровья в Агалы, Гадруте, Джебраиле, Лачине, Талыше, Физули, Ходжалы, Шушинская, Зангиланская, Агдамская модульная больница, Агдеринская больница, Ханкендская поликлиника", - добавил он.