https://news.day.az/officialchronicle/1717534.html Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре