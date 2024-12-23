Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами.

Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в письме.